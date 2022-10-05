Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun muhteşem yapıları bu sergide

Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı en görkemli eserlerden birisi olan ve büyük bölümü Suudi Arabistan sınırları içinde, diğer bölümleri ise Ürdün, Suriye ve Türkiye sınırları içerisine dağılmış OLAN Hamidiye Hicaz Demiryolu Tren İstasyon binaları Vedat Önal'ın objektifinden tarih meraklılarına yansıtılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin katkılarıyla gerçekleşen Hamidiye Hicaz Demiryolu Fotoğraf Sergisi ile ilgili bilgiler veren Eğitimci-Yazar Vedat Önal, “Mayıs ayında ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Hicaz'da Osmanlı İzleri' fotoğraf sergisinin devamı niteliğindeki bu sergi, Cennet Mekan II. Abdulhamit Han'ın 114 yıl önce büyük bir özveri ile inşa ettirdiği ‘Hamidiye Hicaz Demiryolu' tren istasyon binalarının fotoğraflarından oluşuyor. Önceki sergide Suudi Arabistan'ın 15 farklı şehrine yayılmış olan Osmanlı yadigarı eserlerin fotoğraflarını tarih severlerin beğenisine sunmuştum. Bu sergide ise, 114 yıl önce 1 Eylül 1908'de Medine Merkez İstasyonunun açılışı ile yapımı tamamlanan Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun muhteşem tren istasyon binalarına yer verdim. Ayrıca Ürdün sınırları içinde bulunan bazı istasyonlar ve tarihi mekanlar ile birlikte Kudüs'ten Mescid-i Aksa'dan çeşitli fotoğraflara da yer veriliyor. Osmanlı'nın ve aynı zamanda İslam aleminin belki de son ortak çalışması ile gerçekleşen bu muhteşem projenin hala canlı ve ayakta olan yadigarlarının Türk kamuoyu tarafından daha yakından tanınması en büyük hedefimdir. Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun tarihi değeri ve öneminin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Bu mütevazi çabanın bu uğurda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlamasını yürekten diliyorum” şeklinde konuştu.

Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun sadece kullanıldığı dönem itibariyle etkisi hissedilen bir proje olmadığını ifade eden Önal, “Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Devlet Demiryollarında yetişen mühendis ve ustaların ilk yetiştiği usta ocağının Hamidiye Hicaz Demiryolu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte tarihimizde bu denli önemli bir yere sahip olan bir projenin daha yakından tanınması için bundan sonra da elimden gelen gayreti göstermek istiyorum. Bu sergi bu amaç doğrultusunda küçük bir katkı olursa ne mutlu bana. Bir Kayserili olarak Hicaz Bölgesinde çok önemli eserler bırakan hemşehrimiz Mimar Sinan'ın eserlerinden ilham alınarak yapılan ve muhteşem taş işçiliği ile on yıllara meydan okuyan istasyon binalarının daha yakından tanınması tarihimize sahip çıkma açısından önemlidir diye düşünüyorum” dedi.

Kayseri Hunat Kültür Merkezinde 8 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da açılacak olan sergi, üç gün boyunca açık kalacak.