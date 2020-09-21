Hamile eşini bıçaklayarak yaralayan koca adliyeye sevk edildi

Kayseri'de boşanmak üzere olduğu hamile eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 25 yaşındaki M.A.T. boşanmak üzere olduğu 24 yaşındaki eşi B.T. ile tartıştı. M.A.T., tartıştığı eşini karnından bıçaklayarak yaraladı. Hamile olan ve aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan B.T., vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında firar eden M.A.T.'nin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı M.A.T. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.