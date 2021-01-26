Hamsinin kilosu Anadolu'da 15 TL'ye düştü

Yağışların gelmesi ile denizlerde bolluğu artan hamsinin kilosu Kayseri'de 15 TL'den satılıyor. Hamsi fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunan Balıkçı Mehmet Boran, “Yağışların gelmesi ile hamsi çoğaldı ve fiyatlarda düşüş oldu” dedi.

Balık severlerin sofralarının olmazsa olmazı olan hamsi, Ocak ayının sonuna kadar avlanması yasak olduğu halde tezgahlardaki bolluğunu korumaya devam ediyor. Bolluğu ile birlikte fiyatı ile de dikkat çeken hamsi Kayseri'de 15 TL'den satışa sunuluyor. Son günlerde artan yağışlardan dolayı hamsilerin daha büyük geldiğini söyleyen balıkçılar, yağışların sezon sonuna kadar devam etmesini umuyor.

Yağış nedeni ile hamsinin küçük kaldığını ve bu nedenle Türkiye'de hamsi avlamanın Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyen balıkçı Mehmet Boran, hamsinin fiyatının makul olduğunu ve bu nedenle vatandaşların da hamsiye olan rağbetinin arttığını söyledi. Balıkçı Boran, “2-3 gündür hamsinin bolluğu devam ediyor. Yağışın geç kalması ile birlikte yasaklanan hamsi, Karadeniz'in diğer kıyısından, Rusya tarafından av yapılarak getiriliyor. Hamsinin fiyatı şu anda gayet makul. 15 TL civarında satışa sunuluyor. Ülkemizde bu ayın sonuna kadar hamsi yasağı devam edecek. Bunun sebebi ise yağışların geç olması hamsinin büyümemesine sebep oldu. Bu nedenle hamsi avlayanların, av yapmaması daha olumlu oldu. Biz bu durumu daha iyi karşıladık. Çünkü hamsi yağış almadığı için büyüyemedi. Büyüyemeyince ise çok fazla rağbet görmedi, fiyatlar arttı. Şu anda son bir haftadır ülkemiz güzel yağış alıyor. İnşallah ay sonuna kadar hamsilerimiz irileşecek. Şu anda da zaten hamsilerimiz güzel, iri bir şekilde geliyor. Fiyatlar da çok güzel, vatandaşların da rağbeti bu dönemde arttı. Halk arasında hamsinin kulağına kar suyu kaçmadığı sürece hamsi yenmez diye de bir tabir var. O da yanlış hamsi çıktığı sürece yenir. Akşam denizden çıkan hamsi zaten sabah tezgahlarda oluyor. Nasıl Trabzonlu bir aile akşam çıkan hamsiyi sabah tezgahında görüyorsa, Kayserimizde de aynı şekilde gece çıkan balık sabah buraya ulaşıyor. Taze taze halkımıza sunuyoruz. Vatandaşların pandemi döneminde balığı çok fazla tüketmelerini dilerim, isterim. Çünkü dayanıklılığı, insanların daha da zinde olmalarını sağlayan ürünlerin başında hamsi geliyor. Haftada en az 2 kez balık yemenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı.