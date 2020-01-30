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Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü

Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren Talas Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Hamza Korkmaz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren Talas Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Hamza Korkmaz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.


Türkiye Greko- Romen Güreş Şampiyonası 24 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapıldı. Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Talas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hamza Korkmaz 60 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Hamza Korkmaz ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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