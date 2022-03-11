Hangi abiyenin altına hangi ayakkabı?

Kayseri'de faaliyet gösteren Egelin Tekstil, 2022'nin yeni sezon abiye elbise ve ayakkabı kombinleri konusunda vatandaşlar için katalog seçimlerini belirledi.

Abiye elbise alınmak istendiğinde kombinlemesi kolay ve kararsız, risksiz olduğu için genelde siyah veya gri gibi koyu renkler seçiliyor. Ancak tercihler parlak ve renkli abiye elbiseler ise zannedilenin aksine abiye ayakkabısı ve abiye aksesuar seçenekleri de oldukça fazla. Egelin Tekstil, nişan gecesi, mezuniyet gecesi veya düğünde giyilecek abiye elbise ve ayakkabı kombin tercihleri konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kırmızı Abiye Altına Hangi Renk Ayakkabı?

Egelin Tekstil'den yapılan bilgilendirmede; "Siyah, pek çok renkli abiye elbisenin altına birçok insan için ilk akla gelen tercih. Nedeni kombinlemesi diğer renklerin aksine daha kolay. Kırmızı abiye elbise altına siyah abiye ayakkabısı her zaman güvenli ve kusursuz bir tercih oluyor. Özel bir gece ya da nişan için tercih edilen kırmızı abiye altına giyilecek siyah stiletto ayakkabılar ile göz alıcı ve kusursuz bir görünüm sunuyor. Yeşil abiye elbiseler kusursuz görünüme kavuşturacak göz alıcı ve şık. Şık görünen yeşil bir abiye elbise alınınca geriye sadece ayakkabı tercihi kalıyor ve yeşil abiye elbiseyi zirveye çıkaracak görünüm için ihtiyaç olan parça abiye ayakkabı. “Yeşil abiye elbise ile hangi renk ayakkabı giyilir?” sorusunun cevabı da yeşil abiye elbisenin tonuna ve modeline göre değişiyor. Sarı abiye elbise ile kombinlenecek ayakkabıya karar vermeden önce sarı abiyedeki desenlere, işlemelere dikkat etmek gerekiyor. Sarı abiye elbise taşlı veya desenli ise abiye ayakkabısı sade tercih edilmeli. Elbisenin etek boyu da ayakkabı seçiminde öneme sahip. Mini veya midi model abiyelerde ayakkabı sürekli görüş alanında oluyor. Kısa sarı abiye altına ayakkabı seçiminde gösterişli ve parlak ayakkabılar tercih edilebiliyor. Sarı, sıcak bir renk olduğu için sarı abiye ayakkabı altına giyilecek ayakkabı da bakır renkli veya az aksesuarlı ince taşlı ayakkabılar tercih edilebiliyor" denildi.