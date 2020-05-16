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Harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptılar

Kayseri’nin Develi ilçesinde üniversite öğrencileri harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde üniversite öğrencileri harçlıkları ve burs paraları ile 55 aileye gıda yardımı yaptı.


Develi ilçesinde 6 üniversite öğrencisinin, Ramazan ayında yaptığı hayır vatandaşları duygulandırdı. Bir araya gelen üniversiteliler, harçlıklarından ve burslarından biriktirdikleri paralar ile 55 aileye gıda yardımı yaptı. Aileleri tek tek gezerek gıda kolilerini ileten öğrenciler, takdir topaldı.

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