İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı

Kayseri Altınoluk İmamhatip Ortaokulu öğretmeni Arzu Değirmenci’nin öncülük ettiği, Hareketli Spor Maketleri Projesi Sergisinin açılışı Kayseri Spor A.

Kayseri Altınoluk İmamhatip Ortaokulu öğretmeni Arzu Değirmenci'nin öncülük ettiği, Hareketli Spor Maketleri Projesi Sergisinin açılışı Kayseri Spor A.Ş ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin işbirliğiyle yapıldı.


Altınoluk İmamhatip Ortaokulu öğretmeni Arzu Değirmenci'nin öğrencilerinin spora eğilimini arttırmak için yaptığı projede öğrenciler bir çok spor alanında hareketli spor maketleri yaptı. Değirmenci'nin bu projesine katkıda bulunan Kayseri Spor A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin işbirliğiyle bir alış veriş merkezi içerisinde çocuklara yaptırılan spora yönelik aktivitelerle serginin açılışı yapıldı. Arzu Değirmenci sergi ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında; "İlk başlarda bu proje sadece maketlerle öğrencilerin dikkatini spora çekmek amaçlıydı. Daha sonra Kayseri Spor A.Ş'nin işbirliği ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin desteğiyle böyle bir organizasyona dönüştü. Açılışımızdan önce, çocuklarımızla spor aktiviteleri yaptık ve hem spora olan ilgilerini görüp hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağladık. Başlarda spora eğilimi olmayan çocuklarımızın böylelikle spora eğilimi arttı ve bir çok öğrencimiz şu an çeşitli spor dallarına yöneldiler” dedi.


Arzu Değirmenci , “Umarım daha çok çocuğumuz bu vesileyle sporla ilgilenir ve sergimizi ziyaret edenler projelerimizi beğenir” diyerek serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.