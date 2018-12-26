Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesindeki hayvanlar üşümüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 180 bin metrekare alanda 157 türde yaklaşık 2 bin hayvan bulunuyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hayvanların aşırı soğuklardan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Hayvanların barınak ve yemlerini mevsim şartlarına göre ayarladıklarını iade eden Harikalar Diyarı Sorumlusu Burhanettin Bacak, “Kış aylarına girdik, hava sıcaklıkları eksi derecelere düşmüş durumda. Hayvanat bahçemiz bünyesinde bulunan tropikal iklime ait hayvanların da barınaklarını biz o şartlara göre düzenlemiş durumdayız. Ufo ve kombili ısıtma sistemlerimiz mevcuttur. Hayvanların sağlıklarında herhangi bir bozulma söz konusu olmaması için önlemler almış durumdayız. Kış dolayısıyla hayvanların yemlerinde de değişiklik yaptık, enerji miktarlarını artıracak yem katkı maddeleri veriyoruz. Gayet de sağlıklılar, herhangi bir sıkıntıları yok” ifadelerini kullandı.