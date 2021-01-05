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Harris attı Bellona Kayseri kazandı

Bellona Kayseri Basketbol’da Tyasha Harris rüzgarı esiyor.

Bellona Kayseri Basketbol'da Tyasha Harris rüzgarı esiyor.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.hafatsında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek dördüncü galibiyetini alırken Tyasha Harris 29 sayı üreterek maça damgasını vurdu.


Maçın en skorer ismi olan Harris'i Bellona Kayseri Basketbol'da 18 sayı ile Kalani Browni 14 sayı ile Melis Gülcan, 10 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ, 5 sayı ile Zeynep Öykü Kalbisağde ve 4 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti. Sezon başından beri takımın sayı yükünü çeken Tyasha Harris toplam 309 sayı ile zirvede yer aldı.

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