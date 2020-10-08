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Harris takımın lideri oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının yabancı oyuncusu Harris iki maçta takımın lideri oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferlerinden Tyasha Pearl Desiree Harris geride kalan 2 maçta takımın en skorer oyuncusu oldu. İzmit Belediyespor maçında 21 sayı üreten Amerikalı oyuncu Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında da 25 sayı ile oynadı.


Takımın diğer bir oyuncusu Melis Gülcan ise İzmit Belediyespor maçında 23 sayı üretirken Hatay Büyükşehir maçında ise 18 sayı ile Harris'in takipçisi oldu

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