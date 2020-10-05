İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harris'in çabası yetmedi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol’da, Harris’in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, Harris'in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.


Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 1. ve 3. Periyotlarda rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol, sayı üretmekte güçlük çekti. Bellona Kayseri Basketbol'da sorumluluğu üzerine alan Harris, rakip potaya maç boyunca 21 sayı bıraktı.


Uzatmalara giden maç sonunda Bellona Kayseri Basketbol, parkeden 68-69 mağlup ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.