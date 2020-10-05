Harris'in çabası yetmedi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol’da, Harris’in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol'da, Harris'in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 1. ve 3. Periyotlarda rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol, sayı üretmekte güçlük çekti. Bellona Kayseri Basketbol'da sorumluluğu üzerine alan Harris, rakip potaya maç boyunca 21 sayı bıraktı.
Uzatmalara giden maç sonunda Bellona Kayseri Basketbol, parkeden 68-69 mağlup ayrıldı.