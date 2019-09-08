Hasan Aksoyak ikinci kez baba oldu

Kayseri basketbolunun sevilen ismi Hasan Aksoyak ve öğretmen eşi Berna Aksoyak'ın sağlıklı bir kız bebekleri dünyaya geldi. Aksoyak çifti bebeklerine Karen ismini verdi. Büyük mutluluk yaşayan Hasan Aksoyak "Çok şükür kızımız Karen dünyaya gözlerini açtı. 41 yaşında tekrar baba olmak bu duyguyu yaşamak nasip oldu. Minik meleğimizin kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmaması dileğiyle."dedi. Çiftin Beren isminde bir kız çocukları daha bulunuyor.