Hasan Bulut Cimnastik'te Türkiye Üçüncüsü

Bursa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Gençlik Kupası Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Hasan Bulut Türkiye üçüncüsü oldu.

Artistik Cimnastik Gençlik Kupası Türkiye Şampiyonası 10 - 12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapıldı.

Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Hasan Bulut Gençler kategorisinde büyük bir başarı sergileyerek Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan Türkiye üçüncülüğü ile dönen sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.