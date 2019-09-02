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Hasan Bulut Mersin'de Kürsüye Çıktı

Mersin’de düzenlenen Kulüpler Arası Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Mersin'de düzenlenen Kulüpler Arası Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi.


Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan “Kulüplerarası Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası”27-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan müsabakalarla tamamlandı.


Olimpik Cimnastik Salonunda yapılan ve birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyona da Türkiye geneli 56 sporcu mücadele etti.


Mersin'in ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası öncesi gerçekleştirilen Kulüplerarası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Hasan Bulut Türkiye 2.si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Mersin'de kürsüye çıkan Hasan Bulut'u ve antrenör Mehmet Bilgin'i tebrik etti. Eskici ayrıca Eylül ayında yapılacak olan Akdeniz Oyunlarında da ülkemizi temsil edecek Hasan Bulut'a ve Cimnastik Milli Takıma başarılar diledi.

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