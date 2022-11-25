Hasan Emre Göltaş ameliyat oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Başkent Şafakspor maçında sakatlanan Hacılar Erciyesspor oyuncusu Hasan Emre Göltaş dün ameliyat oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor'da ligin 5. haftasında Kayseri'de oynanan Başkent Şafakspor maçında sakatlanan Hasan Emre Göltaş'ın çekilen MR sonrası sol ayak ön çapraz bağları koptuğu öğrenildi. Hemen tedavisine başlanan genç futbolcu Hasan Emre Göltaş dün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim, Ortopedi Ve Travmatoloji Doç. Dr. Erdal Uzun tarafından başarılı bir ameliyat oldu.

Başarılı geçen ameliyatın ardından 21 yaşındaki futbolcu Hasan Emre Göltaş, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak. Hasan Emre Göltaş bu sezon Hacılar Erciyesspor forması ile 2 maçta oynadı.