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Hasan Hüseyin 2 maçta 3 gol attı

Hes Kablo Kayserispor’un başarılı futbolcusu Hasan Hüseyin, son 2 maçta 3 gol attı.

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu Hasan Hüseyin, son 2 maçta 3 gol attı.


Süper Lig'in 30.haftasında sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Hes Kablo Kayserispor'da maçın adamı Hasan Hüseyin Acar oldu. Son haftaların formda ismi Hasan Hüseyin, Sivasspor deplasmanında attığı gol sonrasında Beşiktaş maçında da 2 gol atarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Attığı ilk golü nişanlısı Hüsna Önder'e hediye eden Hasan Hüseyin, ikinci golünü ise annesi Neslihan Acar'a hediye etti.


Maç sonrasında galibiyeti yorumlayan başarılı futbolcu, "Kazandığımız için mutluyum. Buna katkı sağladığım için de ekstra mutluyum. Son haftalarda takım olarak da, benim de özgüvenim tavan yaptı. Beşiktaş maçını kazanmamız gerekiyordu ve son düdüğe kadar maçı bırakmadık. Goller attığım için çok mutluyum. İlk golüm takımı ateşlediği için önemli ama ama ikinci golüm de çok güzeldi" açıklamasında bulundu.

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