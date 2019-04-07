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Hasan Hüseyin Acar ilk golünü attı

Hasan Hüseyin Acar, bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile ilk golünü attı.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da keyifler yerinde. Zorlu deplasmandan 3 puan ile dönen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın performsansı konuşuluyor.


Mensah'ın sakatlığında ilk 11'de sahaya çıkmaya başlayan Hasan Hüseyin'in Sivasspor müsabakasında sergilediği futbol ve attığı gol takdir ediliyor.


Saha ilk onbirde çıkan 65 dakika oyunda kalan Hasan Hüseyin Acar, müsabaka sonrasında "Kazandığımız için çok mutluyuz. kümede kalma adına çok önemli bir engeli aştık. Elbette benim de golle tanışmam son derece sevindirici. İnşallah performansımı ve gollerimi devam ettiririm" dedi.

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