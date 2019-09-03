İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, forma için savaşıyor.

Süper Lig Cemil Usta sezonu ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

2018-2019 sezonunda Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan geçen sezon ligin ikinci yarısında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Hasan Hüseyin Acar, 2019-2020 sezonu öncesi yaşadığı şansız sakatlık sonrası ligde geride kalan ilk 3 haftada forma giyemedi. Sakatlığını tamamen atlatan Hasan Hüseyin, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Hasan Hüseyin Acar yaptığı açıklamada, " 3 maçta bize yakışmayan sonuçlar alarak lige kötü başlangıç yaptık. Kazanacağımız ilk maçı kazanamadık ama bu milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeni transferlerimizde takıma, kulübe alışma süreci iyi gelecek bu milli takım arasında. Milli takım arasından sonra galibiyetle başlamak istiyoruz. Sakatlığımı tamamen atlattım. Galatasaray maçında oynayabilirdim ama hocamla konuştuk hazır olmadığı söyledim. Antalyaspor maçıyla birlikte ben de forma şansı bekleyeceğim hocadan" diye konuştu.