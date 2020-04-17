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Hasan Hüseyin Acar'ın milli takım hayali

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, hayalini açıkladı.

Hasan Hüseyin, "Kendime güveniyorum. Başaracağım" dedi.


Memleketi Eskişehir'de bireysel antrenman yaparak günlerini geçiren Hasan Hüseyin, futbol dolu günlerin yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Takım arkadaşlarından uzak kalan Hasan Hüseyin, formasını özlediğini belirterek, "Futbolun yeniden başlamasını istiyorum. Hayallerim var. Hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.


Hasan Hüseyin Acar, futboldaki hayalinin Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi. Hasan Hüseyin, "Milli takım, tabi ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim. Çok kapısından döndüm. 2 senedir milli takımın kapısından döndüm. Tam forumun zirvesini yakalamışken sakatlık yaşadım. O sakatlıktan önce Antalya kampında Şenol hoca hazır olmamı istedi. Nazar mı değdi nedir bilemem ama formumun zirvesinden iken, milli takıma gidecekken nasip olmadı ve sakatlandım. Ama içimde her zaman bir uhde var. İnşallah milli takım formasını giymek istiyorum. Ben kendime güveniyorum. İyi bir futbolcu olduğumu düşünüyorum kendimi övmek gibi değil ama milli takıma gideceğim" dedi.

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