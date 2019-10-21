Hasan Hüseyin, Aybaba'nın gözüne girdi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, Kasımpaşa maçında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sergilediği performans beğeni topladı. Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Samet Aybaba'nın ilk 11'de şans verdiği genç oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Hem hücumda hem de savunmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Hasan Hüseyin, Kasımpaşa maçında takımın en iyi oyuncularından birisi oldu.