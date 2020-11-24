Hasan Hüseyin ilk kez yedek başladı

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar bu sezon ilk kez yedek başladı.

Ligin ilk 8 haftasında Hes Kablo Kayserispor'da takım kaptanlığı yapan ve oynanan 7 maça ilk 11'de sahaya çıkan Hasan Hüseyin Acar, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın kararı neticesinde Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. Takım kaptanlığı elinden alınan Hasan Hüseyin, dün akşam oynanan Galatasaray maçının 86.dakikasında Zoran Kvrzic'in yerine oyuna dahil oldu.