Hasketbol, Büyük Erkekler Ligi'nde maç başı ortalama 107.2 sayı attı

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Büyük Erkek takımı şuana kadar final grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak son maçlar öncesi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligine katılmaya hak kazandı. Güçlü ekip, oynadığı 8 maçta toplam 858 sayı atarak maç başına 107,2 sayı ortalaması ile ligde bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Kulüp Başkanı, Antrenör-Oyuncu Hasan Aksoyak, final maçı öncesi lig hakkında yaptığı değerlendirmede, "Büyük Erkekler liginde şuana kadar 8 maç geride kaldı. Takımımızın neredeyse tamamı Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımı oyuncularından oluşuyor. Bu takımımız geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig Terfi Maçlarına katılmaya hak kazandı. İki ayrı kulvarda da başarıyla mücadele eden takımımızı genellikle genç ve Bölgesel lig tecrübesi çok az olan yada hiç olmayan oyunculardan oluşuyor. Bu sezon Büyük Erkekler liginde ki temel amacımız ilk 2 takım arasında yer alarak Erkekler Basketbol Bölgesel Ligine katılmaya hak kazanmaktı. Final maçı öncesi bunu başardığımız ve garantilediğimiz için çok mutluyum. Bu maçlar bizim için ilerleyen aylarda katılacağımız Üniversitelerarası Süper Lige terfi maçları öncesi büyük bir tecrübe oluyor" dedi.

Aksoyak, "Finalde Şuan Kayseri'de ki takımlar arasında en tecrübeli ve en fazla lig tecrübesi bulunan oyuncuların yer aldığı Melikgazi Belediyespor ile oynayacağız. Bu takım da ki bir çok oyuncu da daha önce bizim kulüp ve Üniversite takımlarımızda oynadılar. Maçın favorisi rakibimiz olsa da bizde genç kadromuzla sahada seyir zevki güzel bir oyun sergileyerek maçın sonuna kadar centilmence mücadele edeceğiz. 2 takımında Erkekler Basketbol Bölgesel Ligine katılmayı garantilemiş olmasından dolayı Kazananın ve Kaybedenin olmayacağı bu maçta Kazanan dostluk ve Kayseri Basketbolu olacak. Melikgazi Belediyespor'e hem Kayseri Büyük Erkekler Ligi final maçında hem de sonrasında Erkekler Basketbol Bölgesel liginde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.