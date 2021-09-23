Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 11. yaşını kutluyor

Kurulduğu günden beri Kayseri'de basketbol adına önemli işlere imza atan Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü özellikle altyapı çalışmaları ile dikkat çekiyor. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Önce iyi insan sonra iyi sporcu son olarakta iyi Basketbolcu yetiştirmek amacıyla birçok sportif sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan, Kayseri'de Hem kızlarda hem erkeklerde bütün kategorilerde müsabakalara katılan tek kulüp olma özelliğini taşıyan Kulübümüz her geçen gün büyüyen ailesiyle aynı misyon ve vizyonla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu ailenin bir parçası olan Tüm veli ve sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte basketbolla dolu sağlıklı huzurlu mutlu başarılı bir yıl geçirebilmeyi diliyorum "dedi.