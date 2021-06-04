Hasketbol Gençlik ve spor Kulübü'nde antrenmanlar tekrar başladı...

Antrenmanlara tekrar başlayan sporcular son derece mutlu bir şekilde çalışmalara katıldı.

Kulüp Başkanı ve Baş Antrenör Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı açıklamada,"Pandemi şartları ve vaka sayılarında ki artış nedeniyle Salonların kapanmasından dolayı uzun süredir antrenman yapamıyorduk. 1 Haziran'da yapılan açıklamalar ile birlikte antrenmanlarımıza Pandemi şartlarına uygun şekilde gerekli önlemlerimizi alarak tekrar başladık. Antrenmanlarımıza katılan sporcularımız son derece heyecanlı ve mutlulardı.. Basketbolu, salonu antrenmanı çok özlemişler. İnşallah vakalarda ki bu düşüş seyri devam eder ve en kısa zamanda pandemi son bulur. Bizde antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam ederek önce iyi İnsan sonra iyi sporcu sonrada hem eğitimde hem de sahada başarılı olan rol model iyi basketbolcular yetiştirmeye devam ederiz" diye konuştu.

Antrenmanlara tekrar başlayan sporculardan Dilara Coşkun ise" Uzun süredir salonlardan ve basketboldan uzak kalmıştık.. Son derece heyecanlı ve mutluyum. Basketbol benim için vazgeçilmezlerden. Diğer kardeşlerimde Hasketbol Gençlik ve spor Kulübünde Basketbol oynuyor. Ailem bu konuda bizi her zaman destekliyor. Basketbol evimizde sürekli konuştuğumuz ve mutlu olduğumuz bir konu. İnşallah bu düşüş devam eder ve en kısa zamanda biter ve salonlar tekrar kapanmaz" dedi.