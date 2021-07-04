Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi. Aksoyak, yaptığı açıklamada, “2021-2022 sezonu 1 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Bizde sezon açılışını her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Ali dağı zirve tırmanışı ile yaptık Tırmanışımıza antrenörlerimiz sporcularımız ve velilerimiz katıldı. Saat 07.00'da başlayan tırmanışımız 10.30 gibi sona erdi. Bu tırmanış vesilesiyle yeni sezonun tüm basketbol camiasına hayırlı olmasını bu sezonun pandemi öncesindeki sezonlar gibi geçmesini temenni ediyor herkese başarılar diliyorum” dedi.