Hasketbol GSK, Dünya Şampiyonasını son saniyede kaçırdı

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan ve amatör basketbolcuların hünerlerini özgürce sergilemesi için geri dönen Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında Hasketbol GSK maçı 11-10 kaybederek Türkiye ikinciliği ile yetindi ve Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.

Mersin etabında yenilgisiz şampiyon olarak finallere katılmaya hak kazanan Hasan Aksoyak, Seymen Yalçın, Eren Cengiz ve Ahmet Akkan'dan oluşan Hasketbol GSK 3x3 Takımı, İstanbul'da ki finallerde de büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu. Takım Kaptanı Hasan Aksoyak turnuva ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Turnuva öncesi favori takımlara arasında yer almıyorduk. Takımda ki diğer oyuncularımızın ilk Türkiye Finalleri tecrübesiydi. Buna rağmen grupta ki son maçımızı 21-10 grubunda 2. sırada bitirmeyi başararak çeyrek finale kaldık. Çeyrek finalde çok zor geçen bir maç sonrası sahadan 22-18 galip ayrılarak yarı finale yükseldik. Skor yönünden biraz kısır geçen yarı final maçını da 16-10 kazanarak, finalde son 2 yılın şampiyonu Alsancak Premium ile eşleştik. Maçın son anına kadar başa baş geçen maçta son saniye yediğimiz sayı ile maçı 11-10 kaybederek Mısır'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkını kaybettik. Turnuva boyunca centilmence ve terlerinin son damlasına kadar mücadele ederek bu büyük başarıya imza atmamızda büyük pay sahibi olan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olan Alsancak Premium takımını tebrik ediyor Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum” dedi.