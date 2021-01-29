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Hasta taşıyan ambulans kara saplandı

Kayseri’de hasta taşıyan ambulans kara saplanarak yan yatarken, hasta başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kara saplanarak yan yatarken, hasta başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinden hasta nakleden 38 AEN 127 plakalı 112 aracı, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara saplanarak yan yattı.


Ekiplerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonrasında hasta için başka bir ambulans gönderilerek hastaneye nakledilmesi sağlandı.

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