İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Kayseri’de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda, Develi Devlet Hastanesi'ne hasta nakleden 112 ambulansı Cami Cedit mahallesi Cumhuriyet Caddesinde plakası alınamayan bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta, destek için gelen başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.