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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Kayseri’de hasta taşıyan bir ambulans maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulans maddi hasarlı kazaya karıştı. Ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde meydana gelen kazada hasta taşıyan 38 GG 021 plakalı ambulans ile 38 AB 069 plakalı Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafik akışı aksarken, ambulansta bulunan hasta, kaza yerine yönlendirilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve sonrasında tutulan tutanak akabinde araçlar kaza yerinden çekildi ve trafik normale döndü.

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