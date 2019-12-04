Hasta Yakınlarını Mutlu Eden Sağlık Hizmeti

Kayseri'de 14 birim ve birimlere bağlı 21 evde sağlık ekibi ile yürütülen hizmetten bugüne kadar faydalanan 28 bin 738 hasta, görevli sağlık personeli tarafından 134 bin 363 kez ziyaret edilerek sağlık konusunda ki tüm ihtiyaçları evlerinde sunuldu.

Bu kapsamında Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi ile hasta ziyaretine katılan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, engelliler gününü kutlayarak, hasta yakınlarından sunulan hizmet hakkındaki düşünce ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Karaağaç “ Dünya Engelliler Gününde ilimizde Huntigton's chorea (Genetik Nörolojik hastalık) tanılı 2 kardeş hastamızın ziyaretine geldik. Hastalarımızın kardeşi olan Fevzi Özbulduk babası ile beraber çocukluğundan itibaren bu hastaların tedavileri ile ilgilenmekte. Kayserimizde bulunan bütün engelli, yatağa bağlı hastalarımıza evde sağlık hizmetleri birimi olarak evlerinde gerektiğinde ise hastanelerde hizmet veriyoruz. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak Kayseri Şehir Hastanesi, Devlet Hastanesi, İlçe Hastanelerimiz ve Nimet Bayraktar Diş Hastanesinde kurulu evde sağlık hizmetleri birimlerince doktorlarımız ve bütün çalışanlarımızla beraber, hastalarımıza tedavi hizmetleri sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ambulans filomuzu daha genişleterek nakilleri daha hızlı yapmayı planlıyoruz” dedi.

Muayene ve uzman danışmanlığı hizmetlerinin yanında; ilaçların yazılması, Sağlık Kurulu Raporlarının çıkarılması, süresi dolan raporların yenilenmesi, tetkik ve tedavi pansuman, yara bakımı, sonda uygulamaları, kan ve idrar tahlili, serum takılması, dikiş alınması hizmetleri, rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetlerinden faydalanan Fevzi Özbulduk; "Benim kardeşim 17 yıldır yatalak. Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinden bu kadar ilgi göreceğimi, yükümüzü bu kadar hafifleteceklerini bilseydim, 1.5 yıl önce değil daha öncesinde başvuru yapardım. Bu hizmeti veren İl Sağlık Müdürlüğü'ne, ekipte bulunan ambulans şoföründen tutun, doktor, hemşire ve sağlık memuruna hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu hizmeti veren devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Evde Sağlık Hizmetleri bölümünde 9 yıldır Sağlık Memuru olarak çalışan Hasan Ortadağ, yatalak olan ve hastaneye gidemeyecek durumdaki hastalarla çok sık karşılaştıklarını belirterek, "Hastalara hizmet konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hastaların yatak yaraları oluşuyor, hastaneye sevk konuları oluyor. Hastaların her yönüyle sağlıklarının iyi olması için yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Hastaların duaları bizim için çok önemli" dedi. Ortadağ, mesai bittikten sonra eve gönül rahatlığı ile gittiklerini ifade ederek, "Hastalarımız ne kadar iyi olurlarsa, sağlıklı olurlarsa, yüzleri gülerse bizim de yüzümüz o kadar gülüyor. Bu iş sevilerek yapılması gereken bir iştir. Yani zoraki yapılacak bir meslek değildir. Özverili olmak gerekiyor, fedakâr olmak gerekiyor. Hizmetimizi sürekli devam ettirmeye çalışıyoruz. Hastalarımızın hepsine acil şifalar, engelliler gününde sağlıklı mutlu ve huzurlu günler diliyorum” diye konuştu.