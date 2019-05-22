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Hastane personelinden geri dönüşüme destek

Kayseri’nin Develi ilçesinde Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi personellerinden Yusuf Özkan geri dönüşüm için farkındalık oluşturmak için topladığı kapakları Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a teslim etti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi personellerinden Yusuf Özkan geri dönüşüm için farkındalık oluşturmak için topladığı kapakları Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teslim etti.


Her zaman kullanılıp atılan kapakların bir başkası için umut olabileceğini düşünerek böyle bir çalışma yapmak istediğini belirten Yusuf Özkan'ı tebrik eden Cabbar Başkan; “Herkesin çevre için muhakkak yapacağı bir şeylerin olduğunu göstermesi ve geri dönüşüme katkı sağlamasından dolayı Yusuf kardeşime emeklerinden ve hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyor, örneklik teşkil etmesini diliyorum” dedi.

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