Hastane tadilatında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, ERÜ Kemal Dedeman Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde devam eden tadilat esnasında çıkan kıvılcım sonucunda yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 11 hasta ve 13 personel de kampüs içerisindeki diğer hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı. Yangın haberini alan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile yangın alanında incelemelerde bulunarak, hastaları ziyaret etti.

Yangına kısa sürede müdahale edildiğini ve araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vali Günaydın, “Bugün sabah saatlerinde onkoloji servisimizde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 11 hastamız ve 13 personelimiz etkilendi. Yangına arkadaşlarımız çok kısa sürede müdahale ettiler ve söndürdüler ancak duman nedeni ile etkilenen hem hastalarımız var hem de personelimiz var. Şu anda tedavileri devam ediyor. Arkadaşlarımızın da konu ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Tüm hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun diyoruz. Rektörümüz, başhekimimiz, il sağlık müdürümüz buradalar. Bütün birimlerimiz olayı yakından takip ediyor. Bütün hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz” dedi.