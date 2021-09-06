Hastanelere randevusuz gelmeyin

Dr. İsmail Altıntop, hastanelerde yoğunluk oluşmaması için vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanmalarını ve hafif hastalıklarda aile hekimlerini tercih etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Dr. İsmail Altıntop, sağlık çalışanlarının korona virüs mücadele kapsamında yoğun çaba sarf ederek çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Hastanelerde de bir yoğunluğun söz konusu olduğunu dile getiren Altıntop, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Altıntop, "Bizim hastanemizde ‘Siz randevunuzu alın, sizi bekliyor olacağız' diye bir sloganımız var. Kıymetli vatandaşlarımıza buradan böyle seslenmek istiyorum. Biz bir kapasiteyle çalışıyoruz ve sağlık camiamız pandemi ile uğraşıyor. Gücünün bir kısmını bu pandemiyle mücadele de savaşta veriyor. Geri kalan kısmını ise yine aynı hızda devam eden hastalıklarla ilgili mücadelemize devam ediyoruz. Bunlardan dolayı vatandaşlarımız zaman zaman hastanelerde yoğunluk ile karşı karşıya kalabiliyor. Bunla ilgili vatandaşlarımıza tavsiyemiz olacak. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasını vatandaşlarımız telefonlarına indirsinler. Bu imkanı olmayan kıymetli yaşlı büyüklerimiz var ise mutlaka ailedeki gençlerden yardım alsınlar ve hastanemize gelmeden randevularını almış olsunlar. Randevu saatinde geldikleri zaman kayıpları olmayacaktır. Bizim hastanemizde yer yoksa diğer kamu hastanelerinden, orada da yer yoksa bizim polikliniklerimizden randevularını alabilirler. Bazı hafif, ufak ve giderilebilir hastalıklar olabiliyor. Onlarda polikliniğe kendi kararları ile başvuruyor. Biz burada aile hekimlerine gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sistemi aktif olarak kullanırlarsa zaman kaybı olmadan hastalıkları ile ilgili tedaviye başlamış olacaklardır. İlaç raporu olan hastalarda ilaç zamanı gelmeden çok önce randevularını alabilirler ve ilgili polikliniklerimize başvurabilirler. Böylelikle hastanemizdeki yoğunluk az ve daha iyi bir hizmet memnuniyeti olacaktır" ifadelerini kullandı.