Hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor

Kayseri'de bulunan hava ambulansı şehrin en ücra köşelerine en kısa zamanda ulaşarak hayat kurtarmaya devam ediyor.

Kayseri'de hizmet veren hava ambulansı Sarız Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı geçiren 79 yaşındaki Hanife Erol için hava ambulansı talebinde bulunuldu. Kayseri merkezde bulunan pistten havalanan hava ambulansı kısa sürede Sarız ilçesine ulaşarak araziye indi ve Hanife Erol'u teslim alarak şehir merkezine geri döndü.

Hava ambulansından 112 ambulansına nakledilen Hanife Erol, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.