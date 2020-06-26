Hava ambulansı Hızır gibi yetişti

Kayseri'de bulunan hava ambulansı Pınarbaşı ilçesinde hayati tehlikesi bulunan iki hastayı kısa sürede Kayseri Şehir Hastanesi'ne yetiştirerek hayat kurtardı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 73 yaşındaki Avni Kaynar beyin kanaması geçirdi. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne getirilen Kaynar, yapılan ilk tedavisinin ardından hava ambulansı talep edilerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi sağlandı. Kısa sürede Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kaynar tedavi altına alındı.

Hayatı kurtarılan ikinci hasta ise 39 yaşındaki diyabetik hastası Elif Gödekli oldu. Diyabet nedeniyle ciddi bir komplikasyon geçiren Elif Gödekli için de hava ambulansı talep edildi. Kayseri'den havalanan ambulans helikopter, Elif Gödekli'yi de kısa bir sürede Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirerek tedavi altına alınmasında önemli rol oynadı.

İki hastanın da Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.