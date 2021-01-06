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Hava sıcaklıkları bal üreticilerini endişelendirdi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki bal üreticileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle endişeli.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki bal üreticileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle endişeli.


Yeşilhisar ilçesinde bal üreticisi olan Mustafa Öztürk, 2021 yılının ilk günlerinin yaşanmasına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle endişeli olduklarını söyledi. Öztürk, "Biz gerekli bakım ve önlemleri alıyoruz. Mevsimsel olarak arı ölümleri fazlalaştı, arıların erken uyanması ile kış yiyecek stoklarını erittik. Devamlı takviye yapıyoruz ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle salkım olarak tabir ettiğimiz şekil bozuluyor" dedi.


Öztürk, "Yavru atma olayının olması bizleri sezonun ne kadar zorlu geçeceğine dair endişelendiriyor. İnşallah yağışlar gelir ve bu sıkıntı biter" ifadesinde bulundu.

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