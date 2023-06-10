Havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.

İlçede hava sıcaklığının her geçen gün artarak devam etmesi nedeniyle sıcaklardan bunalan Tomarzalı çocuklar, İncilli Çavuş Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Süs havuzunda gün boyu onlarca çocuk, hem havuza girerek serinledi, hem de havuz içerisinde oyun oynayarak zaman geçirdi.