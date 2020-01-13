Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.
10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca ilk kez yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Eda Türkoğlu müsabakaları altıncı, yine ilk kez yarışmaya giren Mahmut SABAN yıldız erkekler kategorisinde 7 olmuştur.
Türkiye Kupası müsabakalarında ayrıca eski rekoru yine kendisine ait olan Meryem Nur Korkut 295 puan ile Minik bayanlar Türkiye Rekoru kırdı.
Minik Bayanlar Kategorisinde
1- Meryem Nur korkut
2- Fatma Tuana Kurtoğlu
3-Sude Kübra Eker
4-Hasret Nur Korkut
Minik erkekler
1. Adem Efe Karakavak
3. Ege Kağan Ceylan
5.Alperen Balcıoğlu