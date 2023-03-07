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Havuzda Spor A.Ş rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ.

Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları TOHM baraj geçme yarışmalarında kürsüde ilk 3 sıraya ambargo koydu.


Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Ulusal Gelişimligi 1. İl İçi Vize ve TOHM Baraj Geçme Müsabakasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı.


Yapılan müsabakalar sonunda Spor A.Ş sporcuları ve aldıkları sonuçlar şu şekilde:


Elif Nur Arduç


50 m serbest stilde 1.


100 m serbest stilde 1.


200 m ferdi karışık stilde 1.


50 m kelebek stilde 2.


100 m kelebek stilde 2.


(SEM Barajlarını geçti)


Mehmet Dağhan Çaylan


50 m sırtüstü stilde 1.


100 m sırtüstü stilde 1.


100 m serbest stilde 1.


200 m ferdi karışık stilde 2.


50 m serbest stilde 2.


400 m serbest stilde 2.


(SEM barajlarını geçti)


Cansu Uçan


50 m kurbağalama stilde 1.


100 m kurbağalama stilde 1.


200 m kurbağalama stilde 1.


200 m ferdi karışık stilde 3.


(SEM barajlarını geçti)


Ceren Ateş


50 m sırtüstü stilde 1.


100 m sırtüstü stilde 1.


50 m kelebek stilde 3.


Doruk Çavdar


100 m serbest stilde 1.


50 m serbest stilde 2.


400 m serbest stilde 2.


50 m kurbağalama stilde 3.


Çağan Sarıaslan


200 m ferdi karışık stilde 2.


400 m serbest stilde 4.


50 m sırtüstü stilde 4.


Ela Savaşçı


50 m sırtüstü stilde 3.


200 m ferdi karışık stilde 3.


Mehmet Eren Kalkan


50 m kurbağalama stilde 2.


Yağmur Berra Bağcıvan


50 m kurbağalama stilde 3.


100 m kurbağalama stilde 3.


Ahmet Bitgen


100 m kelebek stilde 3.


Seyit Burhaneddin Çobanoğlu


100 m serbest stilde 2.


400 m serbest stilde 4.


800 m serbest stilde 4.


Ali Sarıaslan


50 m kurbağalama stilde 4. oldu.

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