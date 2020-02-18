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Hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda

Kansere yenik düşen 46 yaşındaki polis memuru Uğur Çelik için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Kansere yenik düşen 46 yaşındaki polis memuru Uğur Çelik için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende merhum polis memurunun yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevini sürdüren polis memuru uğur Çelik, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Merhum polis memuru Çelik için, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Acılı aileyi yalnız bırakmayan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, aileye taziyelerini iletti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Hayatını kaybeden polis memuru Uğur Çelik'in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Nevşehir'in Kozaklı ilçesine gönderildi. Bu sırada, Çelik'in yakınları da gözyaşlarına boğuldu.


Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, merhum polis memurunun yakınları ve çok sayıda meslektaşı da törene katıldı.

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