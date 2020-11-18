İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayber'den Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Kayseri Eskrim İl Temsilcisi Kadir Aktaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Kayseri Eskrim İl Temsilcisi Kadir Aktaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.


Ziyarette eskrim branşıyla ilgili Kayseri'de yapılması planlanan projeler ve faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu. Ziyaret Ahmet Hakan Hayber'in Ali İhsan Kabakcı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak tablo hediye etmesiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.