Hayber'den Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Kayseri Eskrim İl Temsilcisi Kadir Aktaş, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette eskrim branşıyla ilgili Kayseri'de yapılması planlanan projeler ve faaliyetler hakkında istişarede bulunuldu. Ziyaret Ahmet Hakan Hayber'in Ali İhsan Kabakcı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak tablo hediye etmesiyle son buldu.