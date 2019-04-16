'Hayırlı Olsun' hediyeleri Talas'ı yeşillendiriyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hediye edilen ‘hayırlı olsun' fidanları, Ali Dağı'nı yeşillendirmeye başladı.

31 Mart seçimlerinin ardından Talas Belediye Başkanlığı görevine gelen Mustafa Yalçın, ‘hayırlı olsun' geleneğini Talas'ın yeşillenmesi adına değerlendirdi. Başkan Yalçın adına hediyede bulunmak isteyenlerden gelen bağışlar, açılan hesapta toplanarak fidana dönüştü. Kayseri Erozyonla Mücadele Vakfı işbirliğiyle yapılan çalışma sonucu 100 mavi ladin, Ali Dağı'nda toprakla buluştu. Fidanlar, Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkurunda bir araya gelen vatandaşlarla dikildi.

7'den 77'ye her kesimden vatandaşın katıldığı programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, fidanların çocukların ve memleketin geleceği olduğunu belirterek, “Biz de seçim döneminde inşallah başkanlığa geldiğimizde ‘Başkanım hayırlı olsun, hediyemiz fidan olsun kampanyası' yapalım dedik.” şeklinde konuştu.

Kampanyanın büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Başkan Yalçın, “Bizim geleneğimizde hediye götürmek yaygın olduğu için ona verilecek paranın fidana yatırılmasını istedik. Belediyemiz İmar A.Ş. hesabında biriken bağışları KAYEMA Vakfı ile fidana dönüştürdük. Vakıf yetkililerine ve vatandaşlarımıza bu anlamlı kampanyamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bağışlar daha sonra da devam ederse yine fidanlara, fidanlar da toprakla buluşmaya devam edecek.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Ali Dağı'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Talas'ın simgesi Ali Dağı şehrimizin hemen yanında yer alıyor. Burada 360 derecelik, ortalama 10 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru var. Bu parkur tamamlandığında başlanılan yere gelinmiş oluyor. Biz de burada uzun yürüyüşler yaptık. Burayı hazırlayan önceki başkanlarımızın emeğine sağlık. Herkese, Talasımızı yeşillendirme kampanyamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi yeşillendirip, geleceğimiz olan yavrularımıza daha yeşil bir Talas miras bırakacağız. Allah hayrınızı kabul etsin.”

Fidan dikiminin ardından programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.