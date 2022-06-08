Hayırsever Büyükkılıç ailesinin eğitime kazandırdığı okulda 'okuma bayramı' sevinci

Hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından eğitim, öğretime açılan İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda ‘Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi. Birinci sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, minikler okuma ve yazma öğrenmenin sevinciyle hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yaptırılan İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde eğitim, öğretime açılarak hizmet vermeye başladı. Okulun birinci sınıf öğrencileri eğitim öğretim döneminin sonuna doğru okuma yazma öğrenmelerini kutladıkları ‘Okuma Bayramı' etkinliği düzenlediler. Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen ve öğrencilerin okuma yazma sevincine sahne olan etkinliğe minik öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte programı sunan birinci sınıf öğrencileri minik Yusuf Selim Aydın ve Beyza Öztopuz, birinci sınıflar olarak çok çalıştıklarını ve okumayı, yazmayı öğrendiklerini belirterek öğretmenleri Musa Demirel'e teşekkürlerini ilettiler.

Minik Yusuf'un ve Beyza'nın masal tadında anlattıkları birinci sınıf maceraları, tiyatro gösterileri ve Türk büyükleri sahne gösterisi ile devam etti. Etkinlikte miniklerden oluşan koro grubunun seslendirdiği parçalar ve halk oyunları grubunun oyunları katılımcılardan alkış toplarken, minik öğrenciler okuma yazma bayramlarında doyasıya eğlendi. Programda konuşan öğretmen Musa Demirel ise öğrencilere rehber olduklarını belirterek, “Anneler de yoldaşımız. Tabi babaları da unutmuyoruz. Emekleri için teşekkür ediyorum. Biz öğretmen olarak sadece sevdik, sevgi her kapının anahtarı. Biz çocukları sevdik, okumayı öğrendik. Bunların hepsi siz değerli velilerimiz sayesinde. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Program sonunda minik öğrencilerin anneleri tarafından, Musa öğretmenin öğrencilerine hediyesi olan madalyalar miniklere takdim edildi. Öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

DONANIMLI ORTAMDA KALİTELİ EĞİTİM

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç Okulu, yaklaşık 9 bin metrekare alan üzerine toplam 24 derslikli yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir şekilde projelendirildi. 3 katlı okulun bodrum katında bin metrekare mutfak, sığınak, yemekhane, çok amaçlı salon ve teknik hacimler yer alıyor. Zemin katta bin 475 metrekare alanda 12 derslik, okul öncesi derslikleri, idari birimler, kantin ve ıslak hacimler ve birinci katta bin 475 metrekare alanda 12 derslik, atölyeler, kütüphane, idari birimler, rehberlik birimleri ve ıslak hacimler bulunuyor.