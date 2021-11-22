Hayırsever Büyükkılıç ailesinin okulunda sona doğru

Memduh Büyükkılıç, tamamlanma aşamasına gelen Ahmet-İlmiye Büyükkılıç okul inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, hayırsever-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden olan Ahmet-İlmiye Büyükkılıç İlkokulu'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ahmet-İlmiye Büyükkılıç okul inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da eşlik etti.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN FİZİKİ OLARAK EN GÜZEL KOŞULLARDA EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYACAK ORTAM”

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inşaatı tamamlanan okulun, öğrenciler için fiziki olarak en güzel koşullarda eğitim almasını sağlayacak bir ortam olduğunun altını çizerek, “Okulumuzun ufak tefek detayları kalmış, tamamlanma aşamasına gelmiş. 24 derslikli ilkokul, hizmete hazır. Buradaki sadece derslikleri ile değil, diğer sosyal donatıları ile birlikte öğrencilerimizin gerçekten fiziki olarak en güzel koşullarda eğitim almasını sağlayacak bir ortam” diye konuştu.

“EĞİTİMİN KALİTESİ ÜLKEMİZE, ŞEHRİMİZE YAKIŞIR”

Eğitimli, donanımlı, geleceğe dönük çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkacak eğitimle, öğrencilerin bulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hayırsever-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan okulun eğitimin kalitesinin Kayseri'ye ve ülkeye yakışır olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“Hayırsever-belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden biri daha böylece hayata geçmiş oluyor. Çocuklarımızın eğitiminin kalitesi de inşallah yine şehrimize yakışır, ülkemize yakışır olacak. Sportif alanlarıyla genişçe kullanılacak olan yavrularımızın eğleneceği, oynayacağı alanlarıyla, buradaki kantiniyle, diğer imkânlarıyla adeta Melikgazi'mize yakışır bir okul ortaya çıkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun.”

Büyükkılıç, fedakârca görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekibine ve yüklenici firmaya da teşekkür etti.

“EN NEZİH ŞEKİLDE EĞİTİME HAZIRLAYACAĞIZ”

Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ise, okulu en nezih şekilde eğitime hazırlayacaklarını ve teslim edildiği anda eğitime açacaklarını ifade ederek, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

ATÖLYELER, KÜTÜPHANELER, YEMEKHANE, REHBERLİK BİRİMLERİ

Ahmet-İlmiye Büyükkılıç Okulu, yaklaşık 9 bin metrekare alan üzerine toplam 24 derslikli yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir şekilde projelendirildi. 3 katlı okulun bodrum katında bin metrekare mutfak, sığınak, yemekhane, çok amaçlı salon ve teknik hacimler yer alıyor. Zemin katta bin 475 metrekare alanda 12 derslik, okul öncesi derslikleri, idari birimler, kantin ve ıslak hacimler ve birinci katta bin 475 metrekare alanda 12 derslik, atölyeler, kütüphane, idari birimler, rehberlik birimleri ve ıslak hacimler bulunuyor.