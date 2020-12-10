Hayırsever Ramazan Polat KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) Bünyan MYO'nun hayırseveri Ramazan Polat, 15 Temmuz Yerleşkesinde Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan ile Genel Sekreter Mehmet Akkuş'un da katıldığı ziyaretin akabinde hayırsever Ramazan Polat'a, Senato Salonu'nda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Bünyan MYO'nun ihtiyaçları konusunda sunum yapıldı.

Sunumun ardından yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hayırsever Ramazan Polat'a teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Ramazan bey öğrenci doluluğu açısından gayet nitelikli olan Bünyan MYO binasının yapımını üstlenen hayırseverimiz. Hayırseverimize, üniversitemiz ve Bünyan'a sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitesi ilçelerdeki okullarıyla beraber, kadim kültürü olan Kayseri şehrinde hayırsever desteği konusunda iyi bir örnek teşkil etmektedir. Üniversitemiz hayırseverlerin destekleri ile hızla gelişiyor ve büyüyor” dedi.

Hayırsever Ramazan Polat ise Rektör Karamustafa'ya teşekkür ederken, gerek Bünyan MYO'nun ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse diğer hayır işlerinde Kayseri Üniversitesi'ne sürekli destek olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ziyaretin anısına hayırsever Ramazan Polat'a üniversitenin çini işlemeli gümüş tabağını hediye etti.