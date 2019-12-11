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Hayırseverden Develi'ye 100 Kişilik Anaokul

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’ye 100 kişilik Anaokul yaptıracak olan Hayırsever İş Adamı Arif Övünç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek yapılacak yer hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi'ye 100 kişilik Anaokul yaptıracak olan Hayırsever İş Adamı Arif Övünç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek yapılacak yer hakkında fikir alışverişi yaptılar.


Develi Kaymakamı Murat Duru, "Arif Övünç amcamızın yaptıracağı anaokulunun yerinin plan tadilatı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başakımıza sunduğumuz talebimizi başkanımız mevzuatımız çerçevesinde imar birimine ivedi bir şekilde konunun halledilmesi talimatını vererek bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Develimize ve bizlere yakın ilgi ve alakalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz.


Develimizin eğitimi için çok önemli ve gerekli olan 100 kişilik anaokulunu yaptıracak olan Develili Arif Övünç amcamızın hayrını Mevlam şimdiden kabul eylesin inşallah. Arif amcamıza şahsım, devletim ve develinin güzel insanları hemşehirlilerimin adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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