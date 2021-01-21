Hayırseverler işbirliğiyle Kocasinan'a 3 yeni okul

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye marka ve model olan Kayseri'nin hayırseverlik alanında örnek olduğunu vurgulayarak, hayırsever işbirliğiyle Kocasinan'a 3 yeni okul kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Hayırsever Osman Ulubaş, Hayırsever Avukat Mehmet Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve okul heyeti ile birlikte Kocasinan'a yeni yapılacak okullar için sahada incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin birçok alanda olduğu gibi hayırsever alanında da alınan bir şehir olduğunu söyledi.

Makarr-ı Ulema şehri Kayseri'nin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğün ve hayırseverin ismi olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırseverlerimizle birlikteyiz. Osman Ulubaş Amcamız, bu zamana kadar şehrin farklı yerlerinde ihtiyaç olan alanlarda okullar yapıyor. Çocuklarımızın daha iyi ve daha güzel ortamda eğitim alabilmesi için nitelikli okul projelerine imza attı. Allah razı olsun. Şimdide Mehmet Altun Amcamız da Kocasinan, Melikgazi ve Talas'a 3'er adet olmak üzere Kayseri'mize toplam 9 tane okul kazandıracak. Kocasinan'ımızın ihtiyacı olan mahallelerinde belediyemizin mahiyetiyle okulların yapımına başlanacak. Bu noktada hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehrimizin geçmişinden beri, hayırseverlik noktasında bir yarış vardır. Bütün okullarda özellikle ilkokul, lise ve üniversitelerin binalarında, sağlık ocakları ve hastaneler olmak üzere her yerde hayırseverlerimizin ismiyle karşılaşırız. Bu bizim şehrimizin zenginliği, kültürü ve güzelliğidir. Herkesten Allah razı olsun. Bu hayırseverlik yarışı devam ediyor ve önümüzdeki yaz dönemiyle birlikte temelleri atılıp, en kısa sürede inşaatları tamamlanır. Çocuklarımızın, eğitim faaliyetlerinin yürüteceği yeni okulları şehrimize kazandırmış olacağız. Bu vesileyle bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Osman Ulubaş ise Kayseri'de belediye başkanlarının hayırseverlere destek olduklarına dikkat çekerek, “Böyle belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Hayırseverlerin önünü açıyorlar, yardımcı oluyorlar ve şevk veriyorlar. Onun için öncelikle belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca özel olarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Mehmet Altun da Kayseri'ye hizmet etmenin gurur verici olduğunu belirterek, “Bu topraklarda okuyup, bu topraklarda yaşayan ve tekrar anavatanı Kayseri'ye dönen Avukat Mehmet Altun olarak başta Sayın Ahmet Başkanımız olmak üzere diğer belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmeti, şeref sayıyorum. Halkımızın çocuklarının bu okullarda okuyarak, ülkeye ve vatana hayırlı evlat olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Bize en büyük desteği veren kıymetli Başkanım Ahmet Çolakbayrakdar'a, medarı iftarımız Osman Ulubaş'a, İl Milli Eğitim Müdürüne ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise Kayseri'yi hayırseverler şehri olarak niteleyerek, “Kayseri, hayırseverleriyle anılan ve hayırseverleriyle bilinen bir şehirdir. Bur da Osman Ulubaş ve Mehmet Altun Amcamızdan Allah razı olsun. Ortak iş yapabilme kültürünün olduğu önemli şehir olan Kayseri'de belediyelerimizin eğitime sağladığı katkılara fazlaca müşahede ediyoruz. Bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mimar Ersoy Daştan da, “Avukat Mehmet Altun'un okul projelerine bizlerde destek oluyoruz. İnşallah bu okullarda okuyacak öğrenciler içinde yeni binalar hayırlı olur. Mehmet Altun'un yaptığı protokol gereği 20 okul ve 1 caminin projelerine başta mimarlık olarak katkıda bulunacağız. Allah Mehmet abimiz gibi hayırseverlerin sayısını artırsın. İnşallah çalışmalar, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin” şeklinde konuştu.

Hayırsever Osman Ulubaş ve Avukat Mehmet Altun 'un Genel Koordinatörü Ayşe Başev ise “İki hayırseverin yanında olmak çok gurur verici bir olay. Tabi ki çok mutluyuz. Çocuklarımıza hayırlı okullar yapacağız. Emeği geçen herkesten razı olsun. Ayrıca bizi destekleyen Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kocasinan'ın okul ihtiyacı olan mahallelerde okul alanlarının incelenmesiyle program sona erdi.