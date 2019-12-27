İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Talas'ın Reşadiye Mahallesi'nde ibadete açılan Bayram Kılıç Camii'nde Kayseri'nin hayırseverlerine değindi ve onlarla gurur duyduklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cuma namazını Talas'ın Reşadiye Mahallesi'nde ibadete açılan Bayram Kılıç Camii'nde kıldı. Camiinin açılışına Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hayırsever Bayram Kılıç ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.


Bayram Kılıç camiinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “2019'un son Cuma gününde Bayram Kılıç ve kardeşlerinin yaptırdığı böyle güzel bir camide Cuma namazını eda etmenin huzurunu yaşıyoruz. Kayseri'yi Kayseri yapan hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz. Cenabı Allah bu güzel hizmetleri yapmayı; Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkma duygusunu elimizden almasın” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.