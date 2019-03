Haymana: "Talas'ta 1 Nisan Günü Bayram Olacak"

Osman Haymana, Talas'ın büyük sorunları olduğunu iddia ederek, “Aylardır sahada yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte gördüklerimiz bizleri derinden yaraladı. Çok büyük sorunlar var ama hepsini Talaslı hemşehrilerimizle birlikte çözeceğiz ve Talas'ta 1 Nisan Günü bayram olacak” dedi.

Osman Haymana, aylardır yürüttüğü seçim çalışmalarını tamamladı. Talas'ta sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayan Av. Osman Haymana, yola çıkmadan önce belirlediği sorunlar ve çözümüne dönük projelerin sahada yaptığı çalışmalarda bire bir örtüştüğünü gördü. Belirlenen projelerin hayata geçirilmesi halinde tüm sorunların çözüleceğine inanan Haymana, kendisin ve Cumhur İttifakının yaptırdığı anketlerde yüzde 60 önde çıkmanın sevincini yaşarken, kendisine güvenen ve inanan tüm Talaslılara teşekkür etti. Yola çıkarken kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini ileten Av. Osman Haymana; "Aylar öncesinden bir yola çıktık. 'Allah yolumuzu açık etsin' diyerek çıktığımız yolda benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen eşime, çocuklarıma, akraba, eş, dostlarıma, partililerime, gönüldaşlarıma ve tüm Talaslı hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Talas'ın geçmişini çok iyi biliyorum. Girişinde, ‘Yeşil Talas'a Hoş geldiniz' tabelasıyla karşılandığımız ilçemizde, yatay yapılaşma hakimdi ve tüm sokaklar cıvıl cıvıldı. Samimiyet ve güven had safhadaydı. Çocukluğumu ve gençliğimi hatırladığımda hep duygulanırım. O eski Talas'ta hepimizin anısı var. O anılar maalesef yok edildi! Bunu görüyor ve bir şey yapamıyor olmak bir siyasetçi olarak bana ağır geldi. Ben kendimi bildiğimden bu yana ülkücüyüm. Ülkücü hareketler içinde yetiştim. İnandığım ülkücü davam beni sorumluluğa itiyordu. Geçmişi mücadele ile dolu olan ülküdaşlarımla birlikte kurulan İyi Parti'de bulunmak, sorumluluk alacak kadar güven kazanmak kolay değildi. Önce Talas İlçe Başkanlığı, ardından da içimdeki sorumluluk hissi, inancı ve partimin bana verdiği görev ile Başkan adaylığı sürecimi artık geride bıraktım. Yarın sandığa gidiyoruz. Çok şükür iyi bir süreç geçirdik ve milletimizin teveccühünü kazandık. Talas'taki tüm sorunları bilerek yola çıktık ve tahminlerimizle örtüşen acı dolu sorunlarla karşılaştık. Esnafın siftahsız evine gittiği için kepenk kapatmak zorunda olduğunu da gördük, giderek borç batağına saplanan ve çaresizce kara kara düşünen çiftimizle de karşılaştık. Sokaklardaki durum çok vahim. Belediyenin hizmet açığı her alanda belli oluyor. Doğası ve tarihi ile ünlü Talas'a turizm yatırımları yapılmadığını kendi adayları söylüyor. İmar planlarına uyulmamış! İstihdam alanları doğurulmamış! Esnaf perişan! Çiftçi perişan kara kara düşünüyor! Hayvancılık sektörü can çekişiyor! Hemşehrilerimiz meskeni olmayan apartmanlarda elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları iki katı ödemek zorunda bırakılıyor! Beton yığınları arasında yaşamaya mahkum edilen ve yeşile, doğaya hasret bırakılan hemşehrilerimiz nefes alamıyor. Çocuklarımız sınırlı sayıdaki oyun parklarındaki aletlerde sıra kavgası yaşıyor. Nüfusu her geçen gün artan ve 200 bine yaklaşan ilçede gençler kütüphane eksikliğinden mağduriyet yaşıyor. İşçi kardeşlerimiz çocuklarını okutmak, evini geçindirmek için aldığı asgari ücretle artan pahalılık ve giderek derinleşen ekonomik krizin ağırlığını taşıyor. İşsiz kardeşim her sabah bir iş bulma umuduyla çıktığı evine boynu bükük dönüyor. Saymakla bitmeyen sorunların hepsini çözecek projelerimiz hazır. Defaatle söylüyorum bizlere inanan ve güvenen, destekleyen, desteklemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Talas'ta 1 Nisan Günü bayram olacak. Talas'taki tüm sorunları hemşerilerimizle birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.