Hayriye Türksoy, Dünya Kupası Şampiyonu oldu

Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Milli takım forması ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kickboks Dünya Kupası Şampiyonu olarak adını altın harflerle yazdırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve 39 ülkeden 3131 sporcunun katıldığı Kickboks Dünya Kupası müsabakalarında Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy 48 kg'da Dünya Kupası Şampiyonu olarak büyük bir zafere imza attı.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Ay-Yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu,Kulübünü ve Antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.